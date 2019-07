Kaolack / Décès de l'étudiant de l'ISM : Pape Babacar Thiam souffrait de troubles psychiatriques (Famille)

La famille de l'étudiant de l'ISM qui a succombé hier à ses blessures, a tenu à écarter la version liée à une tentative de suicide.

" Après sa licence en Allemand, Pape Babacar Thiam, est revenu pour se perfectionner en études économiques à l'ISM. Pendant cette période, nous avons décelé qu'il avait des problèmes de comportements psychiques. C'est ainsi que nous avons décidé d'approcher une structure sanitaire adéquate et c'est au niveau de la structure " Dalal Xel" de Cheikh Imam Cissé de Kaolack qu'il a été amené.

Le docteur Seck qui est là bas, l'a interrogé et lui a prescrit une ordonnance. Il a pris les médicaments, et apparemment il était guéri car il s'était démis de tous ses problèmes, mais c'est finalement qu'on s'est rendu compte qu'il ne l'était pas…", a déclaré son père, Djim Momar Thiam.



" L'enfant ne s'est pas suicidé. C'est un musulman, un talibé de Baye et un gosse pieux. Et je profite de l'occasion pour dire qu'il a été toujours performant, partout où il est passé, il était premier. Il y a un dossier médical qui est établi…", a-t-il ajouté.



À noter qu'une enquête a été ouverte par les limiers pour déterminer le mobile d'un tel drame...