Kaolack / Covid-19 : 22 tests revenus négatifs (contacts du militaire déclaré positif).

Les résultats des cas contacts du militaire qui a été déclaré positif à Kaolack, viennent de nous parvenir. Selon le bulletin médical, 22 tests sont revenus aujourd'hui négatifs.



Au départ, 5 contacts ont été recensés et un peu plus tard, le nombre de cas contacts a connu une hausse.



Pour rappel, le patient est un militaire officiant au camp Sémou Djimith de Kaolack. Il s'était rendu au sud du pays (Casamance) lors de la Korité, avant de revenir avec le virus dans le sang. À ce jour, Kaolack a enregistré 10 malades au Coronavirus dont 8 guéris. Actuellement, les médecins s'occupent du patient de Kahone et du militaire...