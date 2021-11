Kaolack / Asc Saloum : Le coach Moustapha Seck et les joueurs retenus présentés aux supporters.

Le nouveau technicien de l'Asc Saloum de Kaolack, Moustapha Seck et les joueurs recrutés ont été présentés aux supporters et aux férus du ballon rond.



Le spécialiste des montées a profité de la cérémonie pour expliquer son choix porté sur le club fanion de Mbossé Coumba Djiguène.



II a signé un contrat de deux ans dont l'objectif reste la montée en ligue 2.



Le coach a également lancé un appel à l'endroit des supporters, des kaolackois et des sportifs pour une union autour du club...