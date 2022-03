Kaolack / Ahmed Youssouf Bengelloune : « Ce que j'ai dit au président de la République… »

Le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune, qui a pris part à la rencontre entre le président Macky Sall et les membres de la mouvance présidentielle de Kaolack, a tenu à revenir avec Dakaractu sur son discours lors de ce face-à-face avec le chef de l'État.



Le nouveau PCD de Kaolack avait axé son intervention sur 3 points essentiels. Et le premier est relatif à l'organisation des élections législatives de juillet prochain. M. Bengelloune a ainsi invité le président Macky Sall à réserver une part belle à la jeunesse dans le cadre de ces investitures, car selon lui, les jeunes ont fini de démontrer à Kaolack leur capacité à faire gagner largement cette entité lors des prochaines élections.



Le deuxième point était axé sur la réalisation de certaines voies de communication. Le président du Conseil départemental de Kaolack a ainsi fait le plaidoyer devant le chef de l'État pour le bitumage des tronçons, Lamarame-Dièdieng, Kossy-Touba Sanokho, Dièbel-Sibasssor, la route de Thiaré, entre autres.



En dernier lieu, il a appelé à la réalisation d'un centre polyvalent de traitement et de diagnostic pour palier l'absence d'un hôpital de niveau 3 à Kaolack.



De son côté, le président Macky Sall a présenté ses condoléances au PCD de Kaolack qui vient de perdre son grand frère, l'a félicité pour sa victoire lors des élections départementales et a rappelé son appartenance à la mouvance présidentielle...