Kaolack / Absence d'autorisation administrative et mise en danger de la vie d'autrui : L'implication du propriétaire de la boulangerie circonscrite...

Selon le communiqué du parquet de Kaolack lu à Dakaractu, le propriétaire de la boulangerie qui a été arrêté et conduit, a une part de responsabilité dans ce drame.



Dans le dernier paragraphe, il a été relevé "la présence dans le domicile du sinistre, d'une unité de boulangerie, mise en service sans autorisation préalable et dont le propriétaire a été interpellé et conduit au parquet".



Et d'après le parquet, "à la lumière des conclusions finales de l'enquête, son implication personnelle a été circonscrite à la responsabilité de mise en danger de la vie d'autrui (article 307 bis du code pénal) et d'exploitation d'une installation de deuxième classe sans autorisation administrative (article L86 du code de l'environnement)". Ces incriminations sont opportunément visées par les poursuites engagées devant le Magistrat instructeur."