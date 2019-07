Kalidou Sané, président régional des chevillards de Kolda : « Le retard du financement de l’opération Tabaski 2019 risque de compromettre sérieusement la fête du mouton dans la région… »

« Le retard du financement de l’opération Tabaski risque de compromettre sérieusement la fête du mouton. Et cette question de financement de l’opération Tabaski nous préoccupe beaucoup, car nous avons un problème avec la Cncas (Caisse nationale agricole du Sénégal). Et puis, nous sommes à moins de 15 jours de la Tabaski, et la situation est vraiment inquiétante. Depuis, le crd passé nous avons déposé nos dossiers auprès de cette banque et nous attendons depuis lors. D’ailleurs, ce n’est pas la grande affluence et il n’y a pas plus de 200 moutons dans le foirail. Toutefois, nous attendons le mois d’août pour voir arriver les moutons de la sous-région. Et depuis que la Tabaski coïncide avec la saison des pluies ces 4 dernières années, le décor est pareil et puis il change au fur et à mesure que la fête approche. Nous avons fait une estimation de 20 mille moutons que nous pensons atteindre. C'est pourquoi nous voulons que nos dossiers de financement soient diligentés afin que nous puissions satisfaire les fidèles. Nous avions rencontré la Cncas et le service vétérinaire pour régler cette situation mais toujours rien », avance Kalidou Sané, le président des chevillards de Kolda.



Tidiane Baldé, président du foirail de Kolda de poursuivre : « dans les deux points de vente de la commune, il n'y a pas presque pas de moutons à quelques jours de la Tabaski. Avec cette situation nous sommes très inquiets et cela nous donne des vertiges. Aucun éleveur de Kolda n’a reçu de financement pour l’opération Tabaski, pour le moment. Actuellement, ce n’est pas la grande affluence dans les points de vente. Nous voulons que l’État nous aide afin de trouver une issue heureuse à ce problème », expliquera-t-il.



Sagar N’diaye, chef d’agence de la Cncas : « le retard dans le financement de l’opération Tabaski ne nous est pas imputable, la dette des éleveurs limite notre intervention pour de nouveaux crédits. Nous n’avons pas financé en 2018. L’opération Tabaski est ponctuelle et permet de régler une situation ponctuelle financée sur fonds propres de la Cncas avec un remboursement minimum de 3 mois … »



Docteur Mohamed Moustapha Sarr chef du service de l’élevage de Kolda : « nous avons une demande de moutons estimée à 20 mille pour la Tabaski. Quant à l’opération de Tabaski, les éleveurs n’ont pas encore reçu de financement au niveau de la Cncas. Il faut retenir que le taux de remboursement est très faible, ce qui serait à l’origine du ralentissement du financement de l’opération Tabaski à Kolda », soutient-il.