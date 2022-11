Kalidou Koulibaly vole au secours d’Édouard Mendy : « Si l’équipe perd, ce n’est pas de la faute d’un seul joueur! »

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a volé au secours de son coéquipier en sélection nationale et en club, Édouard Mendy. D'après lui, le débat sur le portier sénégalais en train de prendre des proportions assez inconsidérées.Pas question de trouver un bouc émissaire, a insisté KK en conférence de presse d’avant match contre le Qatar, ce jeudi.« C’est vrai qu’on a beaucoup échangé avec Édouard, on est partenaires de clubs mais aussi on est frères d’armes au Sénégal. C’est un joueur très important pour nous, il arrive d’avoir des moments comme ça. Je pense que les gens en font un peu beaucoup... »Sur ces mots, il ajoute que désormais, « Edouard sait ce qu’il a à faire et nous savons ce que nous devons faire, par une bonne mise en place afin que l’équipe tourne bien. Si l’équipe perd ce n’est pas de la faute d’un seul joueur… Je suis certain qu'Édouard nous sortira un grand match demain... »