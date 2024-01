Kalidou Koulibaly à Macky « L’histoire retiendra que vous êtes le premier président à gagner la CAN»

Dans un discours à la fois de remerciement et de gratitude à l’endroit du président Macky Sall pour son soutien indéfectible pour le football sénégalais, notamment l’équipe nationale A, le capitaine de la sélection Sénégalaise, Kalidou Koulibaly a porté le message de ses coéquipiers. « cette cérémonie de remise du drapeau revêt, une importance capitale, car elle coïncide avec la fin du mandat de notre capitaine, le président Macky Sall. L’histoire retiendra que vous êtes le premier président à gagner le CAN pour notre pays…et si Dieu le veut vous en aurez un deuxième dans quatre semaines et deux jours » a promis KK qui espère avec ses coéquipiers, ramener un second trophée et l’offrir en cadeau au président Sall. Le défenseur d’Al Hilal s’exprimait au cours de la cérémonie de remise du drapeau aux Lions, ce mardi matin, au Palais de la République…