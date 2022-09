Kalidou Koulibaly : « Je veux montrer à tout le monde que je suis un bon défenseur! »

Quelques mois après son transfert à Chelsea, ses débuts assez convaincants et son coup de blues qui a suivi, Kalidou Koulibaly reste serein et sûr de son talent de défenseur.



Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal est largement revenu sur sa situation en Premier League où son équipe traverse un début de saison chaotique, le changement d'entraîneur et son statut provisoire de remplaçant…



« C’est normal qu’il y ait un temps d’adaptation. Il y en a même certains qui m’ont dit que ce temps d’adaptation pourrait durer six mois »



« Je voulais un nouveau défi et je suis content de cela. Maintenant, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de joueurs qui arrivent dans un club et qui sont directement décisifs. Je pense que c’est normal qu’il y ait une bonne adaptation. Cela fait huit ans que j’étais en Italie, j’arrive en Angleterre, là où je dois très rapidement apprendre tout. C’est normal qu’il y ait un temps d’adaptation. Il y en a même certains qui m’ont dit que ce temps d’adaptation pourrait durer six mois.

Toutefois, malgré l'arrivée d’un nouvel entraîneur à Chelsea, en la personne de Graham Potter, l’ex meilleur défenseur de la Serie A reste imperturbable…



« Mais moi, je pense que cela va durer moins longtemps. Je suis vraiment motivé, je veux montrer à tout le monde que je suis un bon défenseur. Et ça, c’est sur le terrain. Je pense que ça va bien se passer. Et que l’adaptation va arriver très rapidement. Je ne m’inquiète pas pour ça. Je sais que je serai prêt quand on fera appel à moi.



« Quand je serai à 100%, il n’y aura pas de problème, je rejouerai »

Actuellement en regroupement avec la sélection nationale sénégalaise qui doit jouer contre la Bolivie ce samedi 24 septembre, KK voit la situation de son club d’un bon œil… « Le nouvel entraîneur est venu avec de bonnes idées. C’est un vrai coach. Il a fait de bonnes choses avec Brighton. Maintenant, il est entraîneur de Chelsea. Il a des directives, des attentes. À moi d’être patient, à moi de montrer que je mérite de jouer, de montrer à l’entraînement que le coach peut avoir confiance en moi. Par rapport à cela, il n’y aura aucun problème… Quand je serai à 100%, il n’y aura pas de problème, je rejouerai Inchallah. »