Kalidou Koulibaly (Capitaine des Lions) : "On donnera tout sur le terrain..."

De l'avis du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, on pourra tout reprocher aux joueurs sauf le manque de combativité et d'engagement sur le terrain. "On donnera tout sur le terrain", a promis le défenseur du Napoli qui a une fois de plus demandé un maximum de soutien et d'engagement de la part du peuple sénégalais. Le Sénégal jouera son match de huitième de finale ce mardi 25 janvier à 16h00 GMT, contre le Cap-Vert.