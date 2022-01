Kalidou Koulibaly : « On est capable de marquer et de ne pas prendre de but, il faut continuer comme ça... »

Jusque-là le Sénégal est la meilleure défense de la CAN 2022. Pour le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, il s'agit d'un acquis qu'il va falloir préserver et surtout un point fort sur lequel devraient s'appuyer les Lions pour aller au bout de ce championnat d'Afrique.



« On est capable de marquer et de ne pas prendre de but, il faut continuer comme ça... » Au sortir de ce match assez compliqué contre le Cap-Vert vaincu 2-0, Koulibaly estime que ses coéquipiers ont plutôt pas mal géré la partie face à une vaillante sélection Cap-verdienne qui était pourtant réduite à 9 après deux cartons rouges....