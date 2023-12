Kaffrine/ Meeting de libération politique: Cheikh Tidiane Gaye mobilise jeunes et femmes et élabore la charte du Ndoucoumane en direction de 2024

Le responsable politique du mouvement " Bokk Ci Gokh Bi"( BCG), Cheikh Tidiane Gaye a organisé ce week-end un méga-meeting dans la commune de Kaffrine communément appelé " meeting de la libération politique". " Nous étions dans l'ex-Pastef", a informé le leader politique qui compte désormais s'affranchir du diktat de certains partis politiques qui imposent des responsables au niveau local en méconnaissant "complètement" les réalités du terrain.



La rencontre était une occasion de faire une véritable démonstration. Ainsi, jeunes et femmes se sont massivement mobilisés lors de ce meeting pour accueillir leur leader qui, depuis son domicile, a été escorté par des motos taxis sillonnant ainsi les grandes artères de la commune de Kaffrine.



Le patron du mouvement BCG va faire désormais la politique autrement. Il s'agira pour lui de rompre avec les anciennes pratiques qui n'honorent guère, dit-il, ni les partis de l'opposition ni les partis au pouvoir. " Rien ne peut se concevoir sans le BCG. Ici à Kaffrine, nous restons maître du jeu politique", a-t-il déclaré.



En direction de la prochaine présidentielle, le BCG compte mettre en place une plate-forme dénommée " la charte du Ndoucoumane". " Ce sera un creuset de réflexion et d'initiatives, qui regroupera toutes les communes du département et de la région", a-t-il précisé. Au finish, un document communément appelé " Plan de Développement Local", sera codifié et opposable à tous les futurs candidats qui devront ainsi le ratifier, a-t-il conclu.