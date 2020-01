Kaffrine/Lancement DAC de Boulel: « la présence de ce DAC va réduire de manière considérable le chômage des jeunes » M. Abou BA (Adj. Gouv)

La salle de délibération du conseil départemental de Kaffrine, a abrité, ce vendredi 10 Janvier 2020, le comité régional de développement (CRD) sur le lancement du domaine agricole communautaire de Boulel. Boulel, commune à vocation agricole est située dans l’arrondissement de Gniby. Le CRD a été présidé par l'adjoint au Gouverneur de région, chargé des affaires administratives, M. Abou BA, en présence de l'ensemble des préfets et sous-préfets de la région, des chefs de services régionaux et des personnalités coutumières et religieuses. Selon, l'adjoint au Gouverneur, l'implantation d'un DAC dans la région, vient à son heure, car la région est, on le sait, confrontée à un déficit criard d'emplois pour les jeunes. Résultats des courses, les jeunes préfèrent souvent se rendre à Kaolack ou à Dakar pour trouver du travail. Justement dira l'adjoint au gouverneur, l'idée des DAC est de renverser la tendance de l'exode rural, « la présence de ce DAC va réduire de manière considérable le chômage des jeunes dans la région »