Kaffrine : Incinération de 750 kg de chanvre indien et de produits impropres à la consommation

À travers une cérémonie présidée par le gouverneur de Kaffrine, Jean Baptiste Coly, 750 kilogrammes de chanvre indien et de produits divers impropres à la consommation saisis dans cette région, ont été incinérés.



Selon Mr Coly, les produits saisis sont composés de chanvre indien d’une valeur estimée à 23.190.000 de francs CFA, de médicaments (14.161.000 FCFA) et de produits impropres à la consommation d’un montant de 2.462.800 frs CFA.



De leur côté, les hommes du chef de la subdivision des douanes de Kaffrine, le lieutenant-colonel Cheikh Diouf, ont saisi 363 kg de chanvre d’une valeur de 30 millions de francs CFA, 200 cartons de cigarettes estimés à 3 millions de francs CFA et des médicaments illicites d’une valeur de 12 millions de francs CFA.



Et l’opération ayant permis leur saisie "a mobilisé à la fois la police, la gendarmerie, les douanes, la brigade régionale des stupéfiants, la brigade mixte et les services du commerce".