Kaffrine : Abdoulaye Seydou Sow dans le nouvel attelage gouvernemental.

Le natif de Ndoucoumane est un homme du sérail. En effet, cet enseignant de formation, a été admis à l'ENA au cycle B (secrétaire d'administration), puis au cycle A. Il a eu à travailler au cabinet du ministère de la jeunesse avec Aliou Sow et à la présidence comme conseiller. Il fut dernièrement directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).



Dans le cadre du sport, il fut d'abord secrétaire général de zone, président de Zone, d'Asc, président de l'Oncav et de l'Orcav. Dans la même veine, il a été président de la ligue de Kaffrine, président de la commission de discipline de la fédération de football, président de la ligue de football amateur et enfin 2 ème vice président de la fédération de football. Aujourd'hui, Abdoulaye seydou Sow vient d'être nommé ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique...