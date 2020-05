KORITÉ ET COVID-19 : L’impact de la pandémie se fait ressentir chez les couturiers...

A la boutique FAMOUZA, la vente n'est pas au top cette année pour la fête de la Korité. C'est du moins ce qu'a affirmé Fatou Binetou la gerante. Cette boutique prestigieuse, connue pour la confection de costumes africains (deux pièces pour hommes, boubous...) et qui vient d'y introduire la couture pour femme aussi, fait partie des victimes économiques de la pandémie. A quelques jours de la fête, ce ne sont que quelques clients qui viennent pour trouver des tenues à mettre pour l'occasion. Pour ceux-là, le prêt-à-porter est la seule solution. Pour cela, de beaux boubous et tenues très classes sont exposés de part et d'autre dans la boutique avec des chaussures et accessoires qui vont avec...

Reportage.