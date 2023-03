KOLDA : une autre tombe profanée...

Une autre tombe a été profanée dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mars à Kolda. Cette exhumation mystérieuse vient s'ajouter à celles qui ont été faites la semaine dernière. C'est un troisième corps qui vient d'être exhumé à la grande surprise générale des populations. Alertés, les services d'hygiène et la police se sont rendus sur les lieux pour constater les faits. D'après, les premiers témoignages recueillis sur les lieux, certaines parties du corps auraient été emportées...



C'est la consternation dans la capitale du Fouladou en ce moment. Un vieux sur les lieux de préciser "jamais, nous avons connu pareille situation au Fouladou. C'en est de trop. C'est pourquoi, il faut éclairer les cimetières pour plus de sécurité et de respect pour les morts..."