KOLDA : les travailleurs de l'hôpital régional interdisent l'entrée au directeur...

Les travailleurs de l'hôpital régional de Kolda ont interdit ce lundi matin du 06 mars 2023 l'entrée au directeur dudit hôpital.A sept heures du matin, ils étaient déjà à la grande porte de l'hôpital pour l'attendre et lui interdire l'entrée. Constatant les faits, le directeur rebroussa chemin aussitôt. Les travailleurs reprochent au directeur "une mauvaise gestion de l'établissement" entraînant un dysfonctionnement de la structure. D'ailleurs, Dr Djiba SG du SAMES et président de l'intersyndicale estime que le directeur doit partir car les problèmes de l'hôpital persistent encore. Il soutient qu'ils feront pire que lui fermer la porte si on ne le change pas. Dans la foulée, il souligne que personne ne peut continuer à travailler avec ces pires conditions de travail. Il rappelle qu'ils sont à bout car tous les moyens de négociation ont été épuisés et sont restés sans suite. Cette fois-ci, le personnel est déterminé à aller jusqu'au bout avec l'administration pour la bonne marche de la structure, pour une bonne prise en charge sanitaire, selon eux.

Mais finalement c'est sous forte escorte policière que le directeur accéda à son bureau.

Interpelé sur la question, le directeur De Djibril Yansané estime qu'il ne sait pas pourquoi on lui a barré la route . A ce titre, il précise " dès mon arrivée, j'ai trouvé une voiture devant moi et j'ai vu que les travailleurs ont fermé la porte. C'est dans ces circonstances que j'ai fait demi tour. Cet acte selon moi est illégal car n'étant basé sur aucune note administrative. Ceci est une faute très grave donc ils vont assumer..."

Dr Djiba sans détour d'annoncer " on avait averti sur nos mauvaises conditions de travail mais c'est tomber malheureusement dans l'oreille d'un sourd. si ça continue comme ça, on ira vers des actions plus draconiennes. En ce sens, nous voulons qu'il soit remplacé par un autre plus compétent. Et pour marquer notre désaccord, on lui a fermé la porte pour lui montrer que nous sommes à bout de souffle." Dans cette dynamique, il poursuit " l'hôpital est plus malade que les patients. On n'a rien . D'ailleurs, la radiographie ne marche pas, des ruptures de réactifs au laboratoire, des agents affectés qui retournent faute de matériels. C'est pourquoi, on a fermé la porte au directeur comme il ne peut pas régler les problèmes. D'ailleurs, on voudrait qu'il parte..."

Il rappelle " depuis cinq mois on est resté sans salaires et nous sommes des travailleurs. Même la stérilisation se fait aujourd'hui à Sédhiou , pas de compresses pour les pansements entre autres. Et cela signifie que la gestion interne est mauvaise..."

Ce matin ces travailleurs ont utilisé tout ce qu'ils ont pu pour barricader la porte de l'hôpital régional à l'arrivée des forces de l'ordre. Et c'est grâce à l'intervention du commissaire urbain Malick Dieng et ses hommes que la situation est revenue à la normale. Mas ce qui est sûr c'est que le travail a été fortement perturbé ce matin.

Nous y reviendrons...

Madou Diallo