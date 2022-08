KOLDA : les candidats de BBY aux élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) connus...

Les candidats aux élections du Haut conseil des collectivités territoriales pour le Benno sont connus à Kolda. Ils sont six candidats pour le compte de BBY dans la région de Kolda. Il s'agit d'Alassane Baldé, maire de Thietty et Coumba Baldé députée sortante pour Kolda, de Kaba Diao, maire de Bignarabé et Djenab Baldé pour Médina Yoro Foulah et de Gallé Barry et Mariama Baldé pour le département de Vélingara.

Ces nouveaux candidats une fois élus, devront défendre la région pour le prochain mandat du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Nous y reviendrons...