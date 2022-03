KOLDA : le lycée de la commune de Guiro Yoro Bocar étrenne sa première bibliothèque.

Le lycée de la commune de Guiro Yoro Bocar vient d’étrenner sa toute première bibliothèque flambant neuve. Cette structure dont les travaux avaient été entamés en 2014 vient d’être inaugurée par la famille éducative et ses partenaires.



Ainsi, les 677 élèves de l’établissement vont pouvoir bénéficier d’études de qualité grâce à cette bibliothèque dont le coût s’élève à 59 millions de F CFA.



Dans la foulée, elle servira à rehausser le niveau des élèves et des résultats scolaires dans ce milieu rural où les manuels font le plus souvent défaut.



En ce sens, Dominique Ndecky, proviseur du lycée n’a pas pu cacher sa joie pour la réalisation de ce joyau. « Cette bibliothèque va améliorer le niveau des élèves et les aider à réussir leurs examens. »



Pour les élèves, la construction de cette bibliothèque va les mettre au même niveau que les élèves en milieu citadin...