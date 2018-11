KOLDA : la commune de Mampatim offre cent bourses d’études entières gratuitement aux étudiants.

Le maire de la commune de Mampatim, Boubacar Mané offre cent bourses entières gratuitement aux étudiants dans dix universités du Sénégal. Ces bourses concernent par exemple les instituts ISI, ISEG, AMDI entre autres dans les filières de la santé, de la communication, des ressources humaines… A en croire Boubacar Mané maire de la commune « après avoir rendu grâce à Dieu puis à monsieur Papis Djigo qui nous a facilité l’obtention gratuite de ces cent bourses que nous offrons aux étudiants. » Il ajoute avec enthousiasme « avec ces bourses de formations professionnelles un grand changement va s’opérer dans la vie de ces étudiants par l’ouverture au monde du travail. Parmi ces bénéficiaires beaucoup sont orientés mais nous avons privilégiés les nouveaux bacheliers pour leur offrir une opportunité même s’ils ne sont pas orientés. » Pour des raisons de largesse et de partage, le maire avance « nous avons voulu partager les bourses avec les autres communes comme celle de Dabo ou de Diaobé-Kabendou mais nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin » soutient-il. Dans cette même lancée, il affirme « la bourse est entière de la licence 1 au master 2 le bénéficiaire n’aura qu’à payer les droits d’inscriptions annuellement pour une durée de cinq ans » précise-t-il. Maoudé Diao président des étudiants de la commune de dire avec fierté « je suis fier de notre maire qui a su par quelle prouesse trouver ces bourses, aujourd’hui, il nous enlève une épine du pied. Je peux dire que le maire a déjà orienté les étudiants à la place de l’état. Avec la réception de ces bourses la question de la distance et des difficultés de la capitale pourront être réduites à cause de la présence de certaine universités à kolda » se félicité-t-il. Il avance « le maire nous remet à chaque fois une subvention d’un million sept cent mille francs pour nous accompagner. Avant même d’être maire, le maire nous a beaucoup aidé et continue de la faire. Il nous loue un appartement à Dakar et à Ziguinchor pour atténuer nos souffrances. Et surtout féliciter le maire car grâce à ses partenaires nous avons pu obtenir pour la première fois des bourses d’études gratuites à Mamapatim » se réjouit-il. Madou Diallo