KOLDA : la SODAV forme les acteurs culturels sur le droit d’auteur et les droits voisins…

La SODAV (société sénégalaise du droit d'auteur et droits voisins) renforce les capacités des acteurs culturels de Kolda sur le droit d'auteur et les droits voisins, ce mercredi 22 février. Il s'agit pour la SODAV d'être proche de ses membres pour ne pas faire comme le défunt BSDA.

C'est un moyen, selon Aly Bathily, DG de la SODAV, avec cette nouvelle démarche adoptée par la société d’être à coté de ses membres. Et cette formation de deux jours est un exemple illustratif de cette politique de proximité.



En ce sens, Abdourahmane Diallo, président régional des écrivains de Kolda et de la Sodav souligne que cette formation vient à son heure. Selon ce dernier, elle va permettre aux acteurs culturels le plus souvent analphabètes, de connaitre la législation relative aux droits d’auteur et voisins. Cette rencontre est également un prétexte de sensibilisation pour l’enrôlement des cartes de membres de la SODAV. C’est avec un tel changement que l’acteur culturel pourra vivre de son art même s’il reste beaucoup de pas à franchir. Mais dans cette dynamique, il soutient qu’il faut continuer à travailler pour que cela devienne une réalité.



Pour Aly Bathily, « c’est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons à Kolda pour former les acteurs culturels sur les droits d’auteur et voisins. Et ce que nous faisons va en droite ligne avec nos prérogatives. Cette stratégie de proximité permet de réduire la distance entre la SODAV et ses membres. Il faut renouveler à chaque fois les formations car c'est un domaine très évolutif avec l’avancée des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Aujourd’hui, il est important de connaître la législation sur les droits d'auteur et voisins. D’ailleurs, les droits d'auteur sont un réel problème dans tous les secteurs, notamment l'éducation, le journalisme et l'art. Et désormais avec la plateforme numérique que nous mettrons en place, les enrôlements se feront en ligne sans se déplacer à Dakar... »



À cela, il ajoute : « nous pensons que le droit d'auteur doit faire vivre son auteur avec les droits voisins dans le cadre de la protection des données. Cependant la taxe des droits d'auteur est loin de faire son effet à Kolda comme partout au Sénégal… »

Ogo Mballo, écrivain qui vient de recevoir sa carte, se félicite de cette démarche de la SODAV. À ce titre, il pense que « les artistes qui viennent d'avoir la carte vont en faire un bon usage et vivre d’elle. Mais, je ne peux pas avancer sans remercier Abdourahmane Diallo, le président des écrivains de la région de Kolda dont les efforts nous ont valu cette formation. Cependant, je rappelle qu’à l'époque, le BSDA était loin des acteurs. C’est pourquoi, je salue cette démarche inclusive de la SODAV pour le bien-être des acteurs du secteur. »