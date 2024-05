KOLDA : l'ex gestionnaire de la région médicale, Mamadou Ba spolié de tous ses biens avec 5 ans de prison ferme...

La sentence vient de tomber dans l'affaire du détournement de plus de 55 millions de f CFA pour l'ex gestionnaire de la région médicale de Kolda. En effet Mamadou Ba vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme assorti d'une amende d'un million de f CFA. Dans la foulée, le juge a également ordonné la confiscation de tous ses biens et la restitution de l’argent volé.



Pour rappel, l'ex gestionnaire de la région médicale a été reconnu coupable d’escroquerie, de faux et usage de faux dans un document administratif, de faux et usage de faux en écriture privée et de détournement de deniers public portant sur un montant de 55 millions 710 mille 575 francs CFA.



Madou Diallo