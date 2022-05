KOLDA : atteint d'un avc, l'artiste Daby sollicite l'aide de Macky Sall pour ses soins.

L'artiste koldois Moutarou Baldé alias Daby sollicite l'aide du président de la République Macky Sall pour se soigner. Il a fait cet appel, suite à son accident vasculaire cérébral (AVC) qui remonte à deux à trois ans. Aujourd'hui, l'artiste est cloué au lit et sur une chaise avec des séquelles très rudes. C'est pourquoi, il interpelle Macky Sall pour aller se soigner en Allemagne.



"Je sollicite ardemment l'aide de Macky Sall pour faire les séances de kinésithérapie en Allemagne." L' enfant du Fouladou bouge à peine ses membres depuis cet AVC. D'ailleurs, sa carrière musicale s'est arrêtée avec cette maladie. Il ne peut plus assurer l'essentiel des besoins de sa famille sans compter les frais de sa rééducation.



C'est dans cette lancée que l'artiste sollicite l'aide de Macky Sall pour retrouver sa santé et s'adonner à sa passion musicale...