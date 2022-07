KOLDA : Samba Ndiobène Ka (MDCEST) lance l'opération de cash transfert exceptionnel au profit des bénéficiaires.

Le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka a lancé l'opération de cash transfert exceptionnel pour les bénéficiaires à Kolda ce lundi 04 juillet.



Cette opération entre dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté lancé par le gouvernement du Sénégal. Ainsi, ce sont trois milliards 681 millions qui seront distribués aux 46 013 bénéficiaires de la région.



En ce sens, le département de Kolda a un milliard 345 millions à distribuer aux 16 824 bénéficiaires, Vélingara un milliard 605 millions pour 20 074 ménages et Médina Yoro Foula 739 millions pour 9 115 ménages.

Ce programme va soulager les couches vulnérables en cette période de crise due à la Covid-19 qui va les aider à surmonter cette période difficile.



Occasion saisie par Racky Niang bénéficiaire d'avancer : "on se félicite de cet acte du gouvernement qui a beaucoup soulagé nos familles démunies. Avec ce montant, les familles issues des couches vulnérables vont pouvoir souffler en cette période de crise liée à la pandémie de Covid-19."



Dans la foulée, Samba Ndiobène Ka d'avancer : "ce programme de transfert monétaire exceptionnel vient compléter et renforcer les initiatives existantes en matière de lutte contre la pauvreté. Mais également, il participe à l'inclusion sociale dans la région."



C'est ce qui fait dire à Moussa Baldé (MAER/PCD) "c'est un immense plaisir d'accueillir le ministre Samba Ndiobène Ka qui a apporté la bonne nouvelle, notamment le lancement du cash transfert exceptionnel. Aujourd'hui, exceptionnellement, plus de 40 mille ménages de la région vont recevoir 80.000 f CFA pour leur permettre de passer cette période difficile due à la Covid-19 et de la guerre en Ukraine."

C'est pourquoi, poursuit-il, "je voudrais lui dire de transmettre au président Macky Sall les remerciements des populations de Kolda..."



Ce sera une bouffée d'oxygène pour ces bénéficiaires en cette période de Tabaski et d'hivernage.



Pour Chérif Léheib Aïdara, le Khalife de la famille Chérifienne de Saré Mamady, "on ne peut que remercier et féliciter le président Macky Sall en priant pour lui car Kolda est une région difficile où la pauvreté gagne du terrain. Et si les familles vulnérables reçoivent de l'aide à hauteur de 80.000 f cfa, on ne peut que s'en féliciter. Avec cet acte, on voit que le président Macky Sall aime son pays. C'est pourquoi, les chefs religieux prient pour lui."