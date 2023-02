KOLDA : Oumar Badiane (directeur du patrimoine culturel) visite le musée avec d'importantes observations avant son inauguration...

Le directeur du patrimoine culturel Oumar Badiane a visité le musée de Kolda avant son inauguration, ce dimanche 05 février. Ainsi, en compagnie du SG Moussa Boiro et le premier vice-président du Conseil départemental Alsény Ba, ils ont fait ensemble un état des lieux avant son inauguration. Cette visite est une grande opportunité avant sa fonctionnalité puisqu'il aura un avis important des techniciens du ministère de la culture. Ce projet cher au président du Conseil départemental Moussa Baldé (MESRI) va accueillir le patrimoine culturel matériel et immatériel de la région pour les générations futures.

Ce musée composé de quatre bureaux et deux grandes salles pour les expositions, conserve les objets comme la kora, la houe, la daba, le violon (gnagnérou) entre autres. C'est une occasion pour le Conseil départemental d'avoir l'avis des spécialistes du ministère de la culture avec des observations importantes. D'ailleurs, ces derniers ont donné une assurance pour travailler en vue de sa prochaine inauguration.

Pour Moussa Boiro, SG du Conseil départemental, "le musée du Fouladou permet de ressortir la culture du terroir pour les générations futures. Et l'avis des spécialistes nous permettra de corriger certaines choses pour que le musée soit plus attractif."

Dans la foulée, estime Alseyni Ba, le premier vice-président dudit Conseil, " nous allons améliorer le musée pour que les visiteurs puissent y trouver leur compte. D'ailleurs, nous avons prévu une grande salle d'exposition pour accueillir plus de monde..."

À en croire Oumar Badiane, le directeur du patrimoine culturel, "le modèle de construction est très symbolique du point de vue du terroir avec sa forme en case. Et c'est salutaire qu'une région ait pensé à construire un musée pour sauvegarder son patrimoine culturel, matériel et immatériel." En ce sens, il soutient : "nous allions voir comment faire pour améliorer la qualité de l'infrastructure avec les visites de masse comme les élèves. Pour moi, je constate que le musée est petit du point de vue du potentiel culturel dont dispose la région. C'est pourquoi, il est préférable d'agrandir le musée pour accueillir plus d'oeuvres et de visiteurs. Maintenant qu'on dispose de l'espace, il faut travailler à sa fonctionnalité en attendant d'autres travaux. Et ceci va participer à éduquer les populations sur l'histoire du terroir et de l'arrière pays. Un tel espace requiert la participation de tout le monde..."