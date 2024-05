KOLDA : Où sont passés les 25 milliards destinés à la modernisation de l'aéroport ?

Les travaux pour la modernisation de l’aéroport de Kolda sont à l’arrêt depuis des mois. Dans cette optique, interrogations et craintes ne manquent pas au sein des populations pour la réalisation de ce projet crucial pour le Fouladou. Et la seule chose visible reste le nouveau mur de clôture construit pour sécuriser l’aéroport et les travaux sinon rien. C’est pourquoi, l’opinion se pose des questions sur la destination des 25 milliards dédiés à la construction de cette infrastructure. Pour le moment, c’est l’ambiguïté totale autour de cette affaire avec un manque total de communication pour éclairer la lanterne des fouladounabe. En ce sens, Boubacar Camara coordonnateur du forum civil estime que l’arrêt des travaux suscite l’inquiétude chez les populations. A cela, il faut ajouter une absence de communication.



L’autre aspect demeure l’indemnisation des impactés du projet qui n’ont aucune réponse ou un éventuel interlocuteur. Pire, ils ont été expropriés sans aucune compensation. C’est pourquoi, ces derniers tentent de se faire entendre par voie de presse pour entrer dans leurs fonds de dédommagement.



Boubacar Camara du forum civil avance « nous avons une inquiétude pour la réalisation totale de toutes les infrastructures. A cela, il y a la question du dédommagement des impactés qui n’ont pas d’interlocuteur jusqu’à présent pour rentrer dans leurs fonds. D’ailleurs, cet arrêt des travaux fait entrevoir le manque d'information déploré par tous. » Dans la foulée, il précise « cette situation montre un non-respect du calendrier dans l'exécution des travaux. Et sa réalisation va désenclaver Kolda sur le plan sanitaire et améliorer le climat des affaires en permettant à Kolda d'être connecté au monde. »



Le chantier de l’aéroport est une véritable bombe à retardement avec l’épineuse question de dédommagements liée à la question foncière. Dans cette dynamique, A Balde soutient qu’il est « déçu » par la tournure du projet. A ce titre, il précise « les chantiers inachevés sont une carte d’identité de Kolda. D’ailleurs, on nous promet, on entame les travaux et tout d’un coup on les arrête sans explication avec un flou total. C’est pourquoi, nous avons besoin que le nouveau régime prenne en charge cette question qui risque de créer de sérieux problèmes dans un futur proche. »



C’est un climat de désespoir entremêlé dans un air de mécontentement qui attend une oreille attentive pour arrondir les angles. D’ici-là, les populations devront attendre pour la réalisation de cet aéroport moderne dont les tenants et les aboutissants restent pour le moment ambigus voire incertains.

Madou Diallo