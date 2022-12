KOLDA : Niama Thiam décroche une médaille d’or au semi-marathon de Ziguinchor.

Niama Thiam vient de décrocher une médaille d’or au semi-marathon de Ziguinchor sur une distance de 10 kilomètres. Elle vient ainsi, hisser l’athlétisme koldois sur le toit en étalant toute sa classe d’athlète.

Cette distinction met en exergue les efforts fournis par la ligue régionale d’athlétisme avec de maigres moyens. C’est pourquoi, il est impératif d’accompagner cette ligue pour produire de futurs champions dans cette discipline. À l’image de la championne, il y a beaucoup de talents cachés dans la région qui n’attendent qu'un peu plus d’accompagnement pour éclore.

Dans cette même dynamique, cette jeune dame mérite le soutien de tout le monde pour devenir une future championne de cette discipline. Et dans la foulée, cette médaille va pousser les autres à aimer l’athlétisme qui est un sport comme tous les autres, notamment le football, les arts martiaux etc...