KOLDA : Mise en place du comité local de sécurité pour lutter contre le vol de bétail et la coupe abusive de bois par l’Agence de sécurité de proximité…

Le comité local de sécurité a été installé par l’Agence de sécurité de proximité pour lutter contre le vol de bétail et la coupe abusive de bois à Kolda. Il s’agit pour ce comité de prévenir sur le vol de bétail et la coupe de bois abusive qui sont souvent des sources de conflit.

Aussi, Seydina Omar Touré (DG/ASP) estime que c’est un moyen de renforcer la lutte contre la déforestation dans les terroirs. Au cours de cette rencontre, un diagnostic a été fait pour une meilleure prise en charge de la délinquance.

À l’en croire, « la sensibilisation des engagements est essentiel pour renforcer la résilience des populations face à ces menaces sécuritaires. Ainsi, il faut organiser avec les populations locales, les autorités et les forces de défense et de sécurité pour échanger sur les stratégies de prévention et de participation communautaire. »