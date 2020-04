KOLDA : Micro trottoir sur l’annulation du 4 avril…

À l’instar du pays, Kolda n’a pas célébré la fête nationale de l’indépendance à cause du covid-19. Nous avons fait un tour au boulevard de Bouna où se tient chaque année le défilé militaire, mais qui, cette fois-ci est complètement vide. Nous avons interrogé des individus sur la question de l’annulation de la célébration et qui sont partagés entre nostalgie, amertume et responsabilité nationale. Les enfants ne participeront ni ne verront le traditionnel défilé militaire encore moins la traditionnelle retraite au flambeau de la veille.



Abdoulaye B. ancien combattant de dire : « le covid-19 a troublé tout le monde et nous ne sommes pas en reste. Cette année comme l’a dit le président de la République, pour des raisons de santé publique, nous allons suivre ses instructions. Tous les préparatifs sont annulés depuis un mois. Je viens de suivre à la télévision, la cérémonie de levée des couleurs présidée du président de la république. J’ai dit à mes enfants que l’heure n’est pas aux festivités mais à la survie. Nous devons respecter les consignes pour mieux lutter contre le covid-19, même s’il faut faire avec. Nous sentons un vide nostalgique... »



Salimata C., une majorette de 15 ans, d’avancer : « l’annulation du 4 avril est un acte noble pour éviter la propagation du covid-19. Mais, en même temps, cela nous enlève notre plaisir de fêter l’accession de notre pays à la souveraineté nationale. Cette année, notre équipe de majorettes ne va pas faire plaisir au nombreux public; toutefois, nous leur donnons rendez-vous prochainement. Je prie pour que cette maladie soit vaincue et éradiquée. »



C’est dur de ne pas fêter le 04 avril, dira Ousmane D. un retraité. Selon lui, depuis 40 ans je participe à cette fête qui me rappelle beaucoup de choses comme « mon enfance à l’école primaire avec mes amis. Nous portions des tenues kaki fièrement pour défiler devant les autorités... » Aujourd'hui, c’est un sentiment d’amertume que je sens au travers de ma gorge, mais nous devons faire avec puisque c’est nécessaire pour éliminer le coronavirus. »