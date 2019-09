KOLDA : Mame Boye Diao offre un corbillard à la grande mosquée.

Mame Boye Diao a offert un corbillard ce vendredi 13 septembre, à la grande mosquée de Kolda. C’est une vieille doléance exprimée par les fidèles depuis l’inauguration du lieu de culte qui vient d’être satisfaite.



À en croire Mr. Diao, « le corbillard va servir à transporter les fidèles dans des conditions adéquates pour répondre à notre seigneur. C’était regrettable pour moi de voir nos parents, amis, transportés par des moyens inadéquats pour répondre à l’appel de notre seigneur. En ce sens, je prends en charge le paiement du chauffeur, le carburant et l’entretien du véhicule. Je réponds à l’appel du président Macky Sall qui avait demandé à son épouse d’offrir un corbillard à la grande mosquée lors de son inauguration. Ma contribution va dans ce sens, comme je suis dans une équipe complémentaire », soutient-il.



Kamor Dianté, fidèle musulman, de se féliciter de cette noble action : « nous remercions le donateur pour cet acte posé. C’est un acte citoyen et non politique. Désormais, nous pourrons transporter nos morts sans inquiétude », se réjouit-il.



Le directeur des domaines de conclure en ces termes : « Chacun de nos responsables doit faire un pas vers le développement de notre terroir. Comme je l’ai dit, la majorité des koldois sont musulmans et c’est normal d’œuvrer dans ce sens. Cependant, je dois aussi répondre à l’appel de l’évêque de Kolda, car nous sommes tous frères croyants... »