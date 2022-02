KOLDA : Mame Boye Diao installé officiellement maire.

Mame Boye Diao a été installé officiellement maire de la commune de Kolda ce mercredi 16 février 2022 par le préfet. Il vient de remplacer à ce poste Abdoulaye Bibi Baldé qui a perdu récemment les locales de 2022. Occasion saisie par le nouveau maire pour tracer sa voie en tendant la main à tous les acteurs politiques, avant de rendre un vibrant hommage à sa défunte mère.



" Je remercie le Tout Puissant pour m'avoir donné la force de gagner ces élections. Et c'est l'occasion pour moi ici, de remercier les populations, les alliés lors de mon installation."



Dans la foulée, il invitera "ses adversaires d'hier à le rejoindre puisqu'ils ont tous la même ambition pour Kolda. Malgré cette adversité, nous restons des frères, des amis pour un même but : le développement de notre commune. L'intérêt de Kolda nous dépasse tous et c'est ensemble que nous allons atteindre les objectifs."



Il estime que " les populations attendent beaucoup de nous car ce mandat qu'elles nous confient leur donne une exigence absolue. Et c'est pourquoi, rien ne sera concédé à la facilité, au laxisme ou au favoritisme..."

En respectant la parité, le nouveau maire a comme 1ère adjointe madame Kadidiatou Thiam, 2ème adjoint Monsieur Fabouly Gaye, 3ème adjointe Amy Sarr et Monsieur Bamol Baldé, 4ème adjoint.



Dans cette optique, il n'a pas manqué de faire un vibrant hommage à sa défunte mère pour l'éducation modèle qu'elle leur a transmise...