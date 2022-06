KOLDA : Mamadou Salif Sow (maire de Dialambéré) « …un accueil inégalable au président Macky Sall… Kolda est son second titre foncier… »

Le maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow et sa coalition And Liguey Suñu Goxx comptent réserver un accueil chaleureux au président de la République Maky Sall annoncé prochainement au Fouladou. C’est pourquoi, le président du parti ensemble pour le Sénégal (peps) membre de la mouvance présidentielle (bby) ne va ménager aucun « effort » pour montrer au président que « Kolda est son second titre foncier après le Fouta. » Et déjà dans cet élan, des réunions et stratégies sont peaufinées pour un accueil digne de ce nom au président de la République. Ce dernier est attendu au Fouladou pour le lancement des travaux du nouvel aéroport de Kolda, entre autre événement.



À en croire Mamadou Salif Sow, « notre coalition va réserver une mobilisation et un accueil inégalable au président Macky Sall. C’est pourquoi, nous sommes en train de nous organiser dans toutes nos bases pour mobiliser le maximum de personnes. Nous allons montrer au président de la République que Kolda est son second titre foncier après le Fouta … »



Et pour y arriver, il soutient : « on a organisé une réunion avec les trois départements pour mobiliser l’ensemble des militants du parti ensemble pour le Sénégal et la coalition And Liguey Suñu Goxx pour un accueil chaleureux au président Macky Sall. »



« En venant lancer les travaux de construction du nouvel aéroport de Kolda, il posera un acte inédit pour les populations du Fouladou. Et cela va ouvrir notre région vers le national et l’international... »



Selon lui toujours, « à Kolda le président de la République va poser des actes qui vont marquer l’émergence de la région. Et nous espérons qu’avec la réalisation de cet aéroport, les secteurs du tourisme et de l’artisanat vont être boostés davantage. » Mieux, il estime que « la destination Kolda sera bien vendue avec cette infrastructure. Dans cet élan, l’aéroport va offrir des opportunités d’emplois et rehausser le développement économique en tant que région agricole. »