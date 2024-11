KOLDA/Législatives : Moussa Balde(tête de liste takku-wallu) « les 12 dernières années que nous avons passées au pouvoir ont été très bénéfiques…»

C’est un Moussa Balde satisfait d’une campagne en grande pompe qui a répondu aux questions à notre micro. En ce sens, il a confié que sur le terrain les populations se sentent « trahies » lors de la présidentielle en votant pour l’actuel pouvoir. C’est pourquoi, il précise que c’est fort de ce constat que les populations ont décidé de voter pour eux afin de leur rendre « la monnaie ». Par ailleurs, il salue la non-violence constatée dans l’espace politique de la région.



A l’en croire « nous faisons une évaluation excellente de la campagne électorale. D’ailleurs, nous avons fini de sillonner le département, la capitale régionale (Kolda) et l’ensemble des communes du monde rural. En ce sens, j’ai été impressionné par l’accueil que j’ai reçu au niveau de toutes les communes du monde rural. » Dans la foulée, il précise « les gens sont sortis spontanément au niveau des routes pour m’arrêter, m’accueillir et me dire leur soutien. Ainsi, je vois que les populations du fouladou sont reconnaissantes. »



Dans cette dynamique, il poursuit « les 12 dernières années que nous avons passées au pouvoir ont été très bénéfiques pour les populations. A ce titre, nous constatons qu’elles ont envie de nous rendre la monnaie car on a essayé de sortir le fouladou de l’ombre. »



Revenant sur l’enjeu de l’élection, il soutient « les populations se sont senties trahies par les promesses de l’actuel pouvoir d’où cet intérêt pour elles de nous être redevables. Mais l’enthousiasme est surtout que Moussa Sodagri après tout ce qu’il a fait dans ce département doit être soutenu parce qu’au moins c’est une valeur sûre pour les populations. » « Il y a le fait que les populations ont déchanté. L’actuel régime les a floué avec un projet qui n’existe pas. Donc, elles ont envie de les sanctionner. »



Sur la violence, il déclare «c’est intolérable en démocratie que les armes prennent le dessus sur le discours. Dieu merci à Kolda, je n’ai pas noté de violences dans notre département voire dans la région. En ce sens, je félicite tous les acteurs et je souhaite que cela continue… »



Madou Diallo