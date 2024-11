KOLDA / Législatives : Issa Dieye ( coalition and doolel liguey kat yi et ngor samm sunu yeleef) pour des artisans forts et prospères…propose une discrimination positive…

La coalition « and doolel liguey kat yi et ngor samm sunu yeleef » a rencontre les travailleurs au village artisanal de Kolda. En ce sens, Issa Dieye la tête de liste nationale propose comme solution la discrimination positive dans l’appel d’offre de la commande publique. Dans cette lancée, il estime que pour une souveraineté alimentaire, les artisans devraient fabriquaient le matériel agricole au détriment de l’importation. C’est la seule façon selon lui de créer des emplois et booster l’économie locale.

A l’en croire « nous sommes à Kolda pour rencontrer les artisans. Ainsi, nous constatons qu’ils sont dévoués et travailleurs. D’ailleurs, depuis 40 ans ils sont dans des conditions de travail très difficiles et primitifs. Aujourd’hui, on doit les accompagner avec un équipement de dernière génération puisqu’ils ont une importance capitale dans la fabrication de matériel agricole. » A ce titre, il rappelle « et comme nous tendons vers la souveraineté alimentaire, il faudrait les associer dans la production de matériel agricole pour arrêter les importations. Et cela va booster l’économie locale et augmenter la plus-value. »

Pour inverser la tendance, il souligne « une fois à l’assemblée, nous allons proposer des lois pour associer les artisans dans les appels d’offres aussi bien au niveau national que local. En ce sens, nous voulons que le code des marches soit digitalisé pour tout le monde. D’ailleurs, nous allons proposer aussi que les commandes publiques soient traitées au niveau local sans discrimination… »