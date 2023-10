KOLDA : Le casa sport de Ziguinchor et la Linguére de Saint Louis se partagent les points pour la première journée de ligue 1.

Pour la première journée de Ligue1 2023/2024, le Casa sport et la Linguère de Saint Louis se sont partagés les points à Kolda. En effet, les deux équipes se sont quittées sur le score de deux buts partout ce dimanche 29 octobre. La rencontre a démarré à 16h 30 mn et les adversaires ne se sont pas observés trop longtemps. Ainsi dès la 13e mn le Casa sport obtient un penalty sur une faute commise sur son attaquant Moutarou Diallo. Cependant, Yaya Sané voit son penalty arrêté par le gardien de la Linguère Alioune Niang. Dans la foulée, le Casa sport sera surpris par l'ouverture du score par la Linguère à la 29e mn par Adama Diouf dossard 29. C'est sur ce score que la Linguère de l'ex international sénégalais Amara Traoré rentre aux vestiaires avec une avance d'un but à zéro sur son adversaire du jour.



A la reprise Malick Sambou égalise pour le Casa sport à la 50e mn. Malgré ce but, les Samba Linguère poussent et marquent leur deuxième but par Mamadou Kébé dossard 9 à la 55e mn. Mais c'était sans compter avec la détermination du Casa sport qui égalise par son attaquant Moutarou Diallo dossard 26 à la 66e mn d'un tir magistral de plus de 25 mètres. Les deux équipes vont tout tenter pour arracher la victoire mais elles se neutralisent sur le score de deux buts partout.