KOLDA : Le Casa sport s'enfonce davantage...

Le Casa sport vient d'enregistrer sa 5e défaite du championnat sénégalais de ligue 1, ce dimanche 10 Décembre au stade régional de Kolda pour la 7e journée. Ainsi, le Jaraaf de Dakar vient de le battre à domicile par deux buts à un (2-1) malgré le changement de son staff et d'entraîneur. A la fin de la première période, le Casa sport surprend le Jaraaf dans le temps additionnel en ouvrant le score par Jean Kote Gomis dossard numéro 11 sur un bon centre.

Mais dès la reprise, le Jaraaf continue de pousser et sera récompensé à la 80e mn par l'égalisation de Mohamed Niang (18) par un joli tir du pied gauche. Dans cette lancée, le Jaraaf n'a pas baissé les bras et à la 90e mn Bassirou Gueye(dossard 29) crucifie le Casa sport en marquant le but victoire.

Avec cette nouvelle défaite, après celle enregistrée face à la Sonacos de Diourbel, le Casa continue sa descente aux enfers dans le championnat sénégalais de ligue1. Ainsi, le Casa sport est bon dernier du championnat.

Il faut rappeler que malgré le changement de tactique dans l'équipe du Casa sport, les hommes de Malick Daf ont maîtrisé leur sujet du jour.