KOLDA : Le Casa Sport n'y arrive plus...

Pour cette 5e journée de ligue 1 , le casa sport (vert) a partagé les points avec l'US Gorée (blanc) de Maître Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football, ce dimanche 26 novembre, au stade régional de Kolda. Ainsi, l'arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires sur le score nul et vierge. Dans la foulée, le Casa sport bon dernier du championnat national de Ligue1 avec deux points vient d'enregistrer un deuxième match nul après trois défaites.



Apparemment, le casa sport n'y arrive plus en ligue 1 cette année car les matchs se suivent et se ressemblent. Plusieurs observateurs estiment que cette situation s'explique par le manque d'animation dans le jeu d'une part et la vente de joueurs cadres d'autre part. La mayonnaise tarde à prendre pour l'équipe président Seydou Sané et à l'entraîneur Siaka Bodian.





Il faut rappeler que le Casa sport a joué avec un nouveau gardien de but en l'occurrence Pape Moussa Séne qui a remplacé a ce poste Pa Ebou Dampha le gambien.



Madou Diallo