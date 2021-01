KOLDA : L’association des anciens basketteurs s'engage à rehausser le niveau des équipes locales.

Pour rehausser le niveau du basketball koldois, l’association des anciens basketteurs a jugé nécessaire d’apporter son soutien technique, financier, matériel et moral au secteur. Ces derniers ont constaté qu’à chaque fois, l’équipe titille le sommet mais se heurte à des réalités d’accompagnement. C’est pourquoi, dans le souci de retrouver l’élite du basketball national ces anciens basketteurs sont déterminés à ne ménager aucun effort pour inverser la tendance.



À en croire Tidiane Tamba, le président de l’association, « en tant qu’anciens pratiquants, nous devons apporter notre soutien au basketball local afin de retrouver l’élite nationale. Nous sommes conscients que les talents ne manquent pas, mais juste un petit quelque chose pour arriver au sommet. En étant déterminés, l’association composée de la diaspora et de ceux vivant au bercail, nous pouvons changer la donne. En ce sens, nous avons apporté pour une première fois une modeste contribution de 30 ballons pour les filles et 30 pour les garçons, 30 gourdes d’eau, des filets, un chrono. »



Il poursuit avec insistance « aujourd’hui, les problèmes d’affiliation sont finis car nous avons apporté une enveloppe pour régler ce problème. Ce qui importe c’est de mettre les moyens à la disposition du basketball puisque bientôt le championnat va démarrer. Pour nous, le plus important est cet engagement énorme que nous avons pour le développement de ce sport à kolda. »



Dans la foulée, Kadidiatou Ba capitaine de l’équipe senior des filles d’Entente basket club (EBC) se réjouit fort de ce soutien. À ce titre, elle précise : « nous sommes conscientes que ce soutien va combler les lacunes que nous avions et rehausser notre niveau. Mais mieux encore, ceci augmentera notre engagement à retrouver l’élite nationale car désormais nous avons un soutien de taille derrière nous. Et ça c’est réconfortant… »



Avec cet appui, l’association des anciens basketteurs ne compte pas s’arrêter en si bon chemin pour le développement du basketball au Fouladou.