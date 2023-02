KOLDA : Chérif Léhéib Aïdara, le khalife de la famille chérifienne de Saré Mamady, un homme au service de la paix et à l’apaisement des tensions sociales, politiques…

Nombreux sont ceux qui œuvrent pour la paix, la sociabilité, la concorde ou pour l’apaisement des tensions sociales à Kolda. Mais Chérif Léheib Aïdara reste une icône dans ce sens aussi bien à Kolda que dans le pays. L’homme religieux n’est plus à présenter aux populations du Fouladou car il incarne les valeurs morales et cardinales recherchées dans cette société où celles-ci font défaut aujourd’hui. À chaque manifestation religieuse ou sociale, l’homme ne cesse de rappeler à l’assistance le retour vers le Tout Puissant afin de demander son pardon. Mieux, il invite surtout les jeunes à adopter un bon comportement car ils sont l’avenir.



C’est fort de ce constat et de ces raisons que Dakaractu/Kolda a porté son choix du jour sur le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady, Chérif Léhéib Aïdara pour son engagement religieux et citoyen au service des communautés.



Et d’ailleurs en ces temps de tension politique et sociale accentuée par la crise économique, il invite tout le monde à la retenue et à faire un bon usage des réseaux sociaux. Et la célébration de la 49e édition de la ziarra annuelle a été une occasion parfaite pour lui de rappeler à toutes les couches présentes à faire preuve de bon sens pour préserver la paix sociale qui est si chère au Sénégal. Et cela passe par un retour sur les valeurs civiques et morales pour construire notre pays. C’est pourquoi, il serait difficile de ne pas parler de lui car étant un modèle pour les uns et source d’inspiration pour les autres. D’ailleurs, il a fait plusieurs sorties pour interpeller tout le monde à ne pas franchir un palier de plus pour éviter la violence de quelque bord qu’elle provienne.



Au Fouladou, les témoignages sur lui sont unanimes car il ne cesse de conduire son bâton de pèlerin pour la stabilité sociale et l’harmonie des cœurs. Il est dans tous les combats humains pour le développement de son prochain comme il l’a appris de ses illustres père et grand-père, grands érudits du Coran. Ces derniers ont participé à propager l’Islam dans le Fouladou et la sous-région. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, la cité religieuse de Saré Mamady est source d’inspiration, de référence et de prières pour les musulmans ou autres.



Revenant sur la dimension sociale et spirituelle de l’homme, il a su construire sur des bases solides en faisant du dialogue islamo-chrétien au Fouladou une réalité. Pour rappel, chaque année l’évêque du diocèse de Kolda Monseigneur Jean Pierre Bassène comme il (Chérif Aïdara) le rappelle, est l’aîné de leur famille et à ce titre, ne ménage aucun effort pour l’organisation de la ziarra annuelle. D’ailleurs, ce dernier est présent à toutes les ziarra pour marquer la fraternité entre les deux communautés (musulmanes et chrétiennes).