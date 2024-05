KOLDA / Amadou Mounirou Diallo (coordonnateur départemental JPS) : « la population a compris que la solution réside dans le projet de la rupture… »

Amadou Mounirou Diallo, coordonnateur départemental de la jeunesse patriotique du Sénégal de Kolda, s’est prêté à nos questions sur leur projet.

Ainsi, il est revenu sur la situation de leur parti mais aussi sur les évènements faisant l’actualité actuellement comme la réduction du coût élevé de la vie. Et c’est un patriote « confiant » en leur idéologie qui a répondu à nos questions, notamment au « jub, jubal, jubanti »

Qu’avez-vous senti lors de la victoire?

« C’est un sentiment de satisfaction qui nous a animé lors de notre victoire. Et comme l’adage le dit « ou tu fais partie du problème, ou tu fais partie de la solution ». En ce sens, la population a compris que seule la solution était de voter pour le changement, pour le projet de la rupture, pour un Sénégal nouveau, un Sénégal uni, un Sénégal pour les sénégalais et par les sénégalais. Et cela s’est traduit dès le premier tour par une victoire éclatante. »

Comment jugez-vous le « projet », plus d’un mois après…un retard dans la réduction du coût de la vie…

« Il n'y a pas eu de délai fixé par le gouvernement. Ainsi, la réduction des prix nécessite l'étude de plusieurs paramètres tenant compte de notre fort taux d'importation (riz, huile, maïs, sucre etc ). Donc, il faut un examen attentif avec les opérateurs économiques pour parvenir à une réduction durable. Et l'inquiétude, c'est de réduire les prix et un mois après, ils reviennent au stade initial. Toutefois, le gouvernement a pris des mesures pour une réduction des prix dans les meilleurs délais. »

Dans la foulée, il ajoute « en plus, pour espérer une réduction considérable et durable, il faut que nous produisons ce que nous consommons. C'est pourquoi il faut saluer les efforts du régime en place avec la subvention considérable des intrants, mais aussi avec le paiement de la dette de ces 3 dernières années. Et cela impactera inéluctablement sur la production et par conséquent sur les prix. »

La promesse d’emploi des jeunes n’est-elle pas un casse-tête?

« L'emploi des jeunes est l'une des préoccupations majeures du Gouvernement. D'ailleurs, la composition de l'administration surtout des directions pourvues le montre. Il n'y a pas d'emplois décents sans justice sociale équitable. C’est pourquoi, assainir le milieu du travail est fondamental pour permettre à cette jeunesse de débuter sur des bases claires, justes et rassurantes. Et d’ailleurs le lancement de la plateforme « JUBANTI » en est une parfaite illustration. »

Qu’en est-il du « projet »?

« Le Projet est déjà installé. C'est ce qui nous a valu une victoire sans appel au niveau du département. Par contre, il nous reste du travail à faire pour permettre au Parti d'être présent et majoritaire dans toutes les communes. Raison pour laquelle, il n'y a pas de repos. D’ailleurs, nous vulgarisons les actions du gouvernement et initions des actions pour accompagner le Projet. Dans cette dynamique, nous organisons ce week-end les 48h de la JPS qui entre dans le cadre d’un « KOLDA PROPRE ».

Et quelle recette pour faire face aux difficultés de la région de Kolda?

Sans détours, il précise : « nous savons que Kolda fait face à de nombreux défis, en particulier en ce qui concerne sa jeunesse. Malgré un potentiel économique et social important, de nombreux jeunes de Kolda se retrouvent sans perspective d'avenir, confrontés au chômage, à la pauvreté et à l'isolement. C’est pourquoi à travers ce projet, des mesures concrètes seront prises pour soutenir et valoriser la jeunesse de Kolda, afin de lui permettre de s'épanouir et de contribuer au développement de la région. »