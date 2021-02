KOLDA / Abdourahmane Baldé Doura (mouvement Kolda debout) : « Nous visons les populations et non des personnes... Une dizaine de kilomètres remblayées dans la commune… »

Comme inscrit dans son agenda, l’action citoyenne est au cœur des activités du mouvement Kolda debout. À ce titre, le mouvement vient de poser un autre acte très symbolique en remblayant d’abord les routes dégradées de Doumassou avant de niveler la place mythique de l’arène de ce même quartier les 20 et 21 février en cours.



Venu constater l’avancement des travaux, le président du mouvement s’est estimé satisfait du travail accompli. « Nous sommes à l’arène de Doumassou une place mythique que tout le monde connaît en dehors de l’arbre Moussa Molo. Au mois de novembre dernier, nous avions été saisis ici par les populations de la question lors de nos activités « Navétanes daan corona ak paludisme ». À la suite de notre visite, une demande a été formulée par les populations pour arrondir et niveler cette place mythique très défectueuse devenue aujourd’hui très praticable. Et nous avons pris très au sérieux cette préoccupation des populations en la réalisant. »



Une dame interpelée sur la question dira : « nous sommes satisfaits du travail du mouvement Kolda debout qui ne cesse de penser au bien-être des populations. Désormais, moi y compris et celles de mon âge, pourrons marcher tranquillement.»



Pour rappel, les automobilistes avaient du mal à traverser cette place vu son état très dégradé. Et d’ailleurs même les piétons contournaient la place vu son état très dégradé pour éviter de se blesser. Même les jeunes qui s’entrainaient ici avaient de la peine à le faire correctement.



Il poursuit dans la foulée : « nous avons décidé à travers les 48 heures du mouvement d’organiser et de respecter l’engagement qui avait été pris ici. Nous visons les populations et non des personnes. Au-delà de ceci, nous avons décidé d'implanter des buts neufs et des équipements pour leur permettre de bien s’entrainer. Si demain, on a plus de responsabilité ce sera peut-être le premier terrain synthétique de la commune... »