KOLDA : 6516 candidats au BFEM…(chiffres/IA)

Ce sont 6516 candidats qui se pencheront sur les épreuves du BFEM dès ce lundi 22 juillet dans la région de Kolda. Ainsi, le département de Kolda a 3528 candidats dont 1856 filles et 1672 garçons. Dans la foulée, Kolda compte 38 centres et 40 jurys dont 2 jurys au cem kolda II

et 2 au cem Sikilo ouest.



A Vélingara il y a 2247 inscrits dont 1133 filles et 1114 garçons avec 35 centres et 35 jurys. A cela, il faut ajouter Medina Yoro Foula qui a 741 inscrits dont 338 filles et 403 garçons répartis dans 17 centres et 17 jurys.