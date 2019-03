KÉDOUGOU : Un hippopotame sème la panique dans la ville et perturbe pendant des heures le sommeil des populations.

C'est aux environs de 5h du matin que les premiers témoins ont aperçu l'hippopotame vers la mare de Dalaba longeant les habitations de ce quartier et celui des quartiers de Compagnie et de Dinguessou.

L'animal a causé beaucoup de dégâts dans des maisons où il cherchait refuge. Mais en fin de compte, il a été perturbé par la forte mobilisation des populations sorties en masse pour le voir.

Malgré la présence des forces de défense et de sécurité, l'hippopotame a fait durer la scène jusqu'à ce qu'il tombe dans une fosse septique d'où il ne pouvait plus sortir.

Les autorités ont du faire appel à un chasseur du nom de François, Directeur du campement le Relais, qui a abattu l'animal de 5 balles de calibre 375 à la tête, pour abattre l'animal...