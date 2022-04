KÉDOUGOU / SALÉMATA : Ousmane Sylla appuie les communautés, prône l'intercommunalité et se projette.

L'édile de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla, citoyen d'honneur de Salémata, a injecté de gros moyens pour accompagner les chefs religieux musulmans et chrétiens, en cette période de Ramadan.



Il a été accueilli par les autorités territoriales du département de Salémata, en l'occurrence le maire de Salémata, Kamissa Camara, le président du Conseil départemental Pierre Nianga, les maires de Kewoye, Dakately, Oubadji, Ethiolo et de Dar Salam. Le premier magistrat de la ville Kédougou, Ousmane Sylla, sensible aux réalités socioculturelles et du seuil de pauvreté des populations, a mis à la disposition de la communauté musulmane 15 sacs de 50 kg de sucre plus une enveloppe de 100.000 f.



La cérémonie de remise a eu lieu ce mercredi 6 avril 2022 au domicile de l'imam, en présence de plusieurs notabilités religieuses. L'imam de Salémata, par ailleurs Khalife général, El Hadj Yacine Sall, a salué cette œuvre de bienfaisance du maire de Kédougou et son attachement aux valeurs humaines... Il a ensuite invité les élus du département de Salémata à adopter une démarche de partenariat initiée par le maire de Kédougou, afin de matérialiser la vision du chef de l’État.



En marge de cette tournée, la communauté chrétienne a aussi reçu 5 sacs de sucre et un montant de 50.000 f des mains du maire Ousmane Sylla lors de la cérémonie de remise tenue ce même jour à la mission catholique de Salémata, en présence du curé et un staff missionnaire de Kédougou.



À cette occasion, le curé a exprimé sa profonde gratitude à l'égard du généreux donateur au nom de la communauté chrétienne.



Le maire Kamissa Camara et le président du conseil départemental, Pierre Nianga, ont réitéré au nom des élus du département leur engagement à travailler avec leur collègue Ousmane Sylla pour le développement des communes. Il ont aussi magnifié ces beaux gestes en faveur de leurs communautés.



Le maire Sylla affirme son engagement à jouer le rôle de fédérateur au sein de la mouvance présidentielle dans la région, pour une éclatante victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) au soir des élections législatives, en réponse aux attentes du chef de l’État Macky Sall. Il a aussi précisé que sa tournée se poursuivra dans le département de Saraya et de Kédougou.



En marge de cette tournée, une rencontre entre le maire Ousmane Sylla et les élus territoriaux du département de Salémata s'est tenue à huis clos afin de mettre en place des stratégies efficaces pour un partenariat entre les communes. Cette rencontre a duré environ une heure de temps. Le maire de Kédougou vient de poser des actes forts en faveur d'un partenariat sincère et durable entre les communes de la région.