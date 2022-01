KÉDOUGOU : Mamadou H. Cissé félicite son successeur et donne rendez-vous pour les prochaines échéances

Ce lundi 24 janvier 2022, le maire sortant Mamadou Hadji Cissé après avoir félicité son successeur Ousmane Sylla, a tenu devant ses militants un discours démocrate.

En effet, il a demandé à ses militants et sympathisants de rester mobilisés et organisés pour maintenir la base. Sur les visages, on pouvait lire beaucoup de tristesse, d'aucuns avaient même les larmes aux yeux car plusieurs projets en cours de l'ancien locataire de la mairie risquent fort de ne point se réaliser. L'ancien maire a rassuré ses militants en leur disant qu'il restait toujours à leurs côtés.

Le magistrat sortant de la ville a affirmé avoir appelé son successeur Ousmane Sylla, pour le féliciter. Il a également affirmé sa disponibilité à accompagner le nouveau maire dans sa mission. Selon lui, le chemin est long et il reste disponible aux côtés de la population. Il compte poursuivre ses activités politiques pour les prochaines échéances à venir.