KÉDOUGOU/COOPÉRATION : le maire, Ousmane Sylla, s'ouvre les portes de la Chine

Ousmane Sylla, maire de Kédougou, accompagné du responsable de la coopération de la Mairie, Monsieur Gérémy Bianquinch, a été reçu ce 14 octobre 2022 par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Sénégal, Monsieur XIAO Han. Les échanges ont été fructueux et ont essentiellement porté sur la possibilité de nouer un partenariat fécond entre acteurs chinois de développement et la Mairie de Kédougou sur quelques secteurs cibles :

-l’Autonomisation des femmes,

-la Culture à travers la création d’un musée régional,

-la construction d’un grand centre d’affaires,

-la réhabilitation de certains sites du patrimoine communal.

Ces hautes personnalités dans un élan d'enthousiasme ont exprimé leur satisfaction après ce premier contact et se sont promis de maintenir ce canal de discussion afin de pouvoir mettre en valeur les initiatives. Des actions communes seront également déroulées entre la Mairie et les partenaires chinois pour renforcer et rendre effective la collaboration.