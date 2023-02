KAZU RAJAB 2023- Abdou Karim Fofona ferme par rapport aux dérives contre les familles religieuses : « L’État ne badinera pas ! »

À la tête de la délégation gouvernementale venue prendre à la cérémonie officielle de l’édition 2023 du Kazu Rajab, le ministre Abdou Karim Fofona a axé son discours sur les dérapages et attaques essuyées, depuis un bon moment, par les familles et chefs religieux au Sénégal. Une situation que l’État, dit-il, ne laissera pas prospérer. « Le Sénégal est un pays qui vit pleinement le religion musulmane. Nos chefs religieux ont tout fait pour cette religion. Malheureusement, nous voyons à travers les réseaux sociaux des dérives. Il y’a des gens qui n’acceptent l’Islam tel qu’il est vécu au Sénégal. L’État n’acceptera jamais que des gens s’attaquent sans frais aux familles religieuses de ce pays . L’État et son gouvernement seront aux côtés des confréries et ne badinera pas ». Abdou Karim Fofona était accompagné de ministres, du gouverneur de Diourbel et du préfet de Mbacké , de directeurs généraux, de députés et de hauts conseillers des collectivités territoriales . Ousmane Sonko était aussi représenté par le député Cheikh Thioro Mbacké.