KAOLACK / LE TP DIAMONO EN NATIONALE 1 : Comment Baye Ciss a dopé ses joueurs ?

Scènes de liesse populaire pour accueillir les joueurs de l'Asc Diamono de Kaolack...le nom de Baye Ibrahima Niass Ciss scandé... fantastiques acrobaties à l'actif des mototaxis Jakarta... Les populations de Kaolack ont fait bouger les choses dans la capitale du Saloum, hier. Leur équipe venait d'accéder en Nationale 1 l'année prochaine, suite à un match nul obtenu à Sédhiou et une bonne campagne 2017-2018.



Du Pont Serigne Bassirou Mbacké au quartier Ndar gou Ndao, les équipes navétanes ont afflué. Ifan, Alboury, Dioko Abattoirs, Super Étoile...se sont particulièrement distinguées. Selon l'entraîneur de l'équipe Mame Kor Faye, le travail a été rendu facile par le Président de l'équipe qui a mis en place des moyens logistiques. '' Nous avons un bus à notre disposition. Nos joueurs et l'encadrement technique sont logés, nourris, blanchis et rémunérés toutes les fins de mois. Nous avons recruté une trentaine de joueurs qui ont tenu à dire merci par la victoire à Baye Ciss. Nous sommes leaders de la poule D avec 33 points+19 et n'avons concédé que deux défaites ''. Le TP Diamono est né en 2016. Il a été champion régional de la ligue de football de Kaolack avant de décrocher sa montée en Nationale 1 cette année.



Dans sa politique de jeunesse, Baye Ibrahima Niass Ciss a construit un complexe sportif pour son équipe et pour la région de Kaolack et compte investir dans le milieu du sport.