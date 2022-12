Justice : Le frère de Paul Pogba, Mathias a été libéré de prison et placé sous contrôle judiciaire…

Pour rappel, il avait publié une série de vidéos où il promettait de faire des révélations sur son frère, avec des histoires de marabout touchant notamment Kylian Mbappé, ce qui avait l'effet d'une bombe à quelques semaines du début de la Coupe du Monde.

Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce vendredi, alors qu'il est soupçonné d’avoir fait pression sur Paul Pogba pour de l'argent, informe Onze mondial, qui rappelle que le mis en cause avait publié plusieurs vidéos où il promettait de grosses révélations.Mathias Pogba est accusé avec quatre autres personnes d’avoir fait pression sur son frère et footballeur international français (Paul Pogba) Pogba pour lui prendre une grosse somme d'argent. Mathias Pogba s'était présenté à la police au mois de septembre et avait finalement été mis en examen pour "extorsion en bande organisée" et "association de malfaiteurs".Le grand frère de Paul Pobga était en détention depuis le 17 septembre dernier. Et à en croire les informations du Parisien, il vient d'être libéré ce 23 décembre sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit d'entrer en contact avec sa mère, son frère, ainsi que les autres parties prenantes du dossier. De plus, il n'est pas autorisé à quitter le territoire ou bien s'exprimer sur les réseaux sociaux.